Apple lancia gli iPhone 16 progettati per l'IA, 'nuova era'

Apple toglie il velo alla nuova serie di iPhone 16 "progettati da zero" per la sua intelligenza artificiale. La società di Cupertino entra così nel vivo del discorso iniziato alla conferenza degli sviluppatori di giugno in cui ha lanciato Apple Intelligence e mostra come cambierà il suo prodotto di punta che ora vede, capisce e spiega tutto all'utente con informazioni dettagliate. Una svolta necessaria per far fronte alla concorrenza, soprattutto in Cina dove le vendite dei melafonini sono calate, ma che per il momento non è chiaro quando arriverà in Europa dove ci sono le regole stringenti del Digital MArket Acts.

"Gli iPhone 16 sono progettati da zero per l'intelligenza artificiale di Apple che alza l'asticella, è l'inizio di una nuova era", spiega il Ceo di Apple Tim Cook aprendo l'evento a Cupertino. La nuova gamma di iPhone 16 è costituita da quattro modelli (base, Plus, Pro e Pro Max) con un comparto fotografico potenziato, due nuovi comandi (Action button per operazioni veloci e Camera button per funzioni di video e foto), design migliorato e nuovi colori. Ma la vera novità sono le funzioni di intelligenza artificiale, la Apple Intelligence, che vede protagonista l'assistente virtuale Siri che potenziato dall'IA è in grado di comprendere le richieste degli utenti, anche quando non sono formulate correttamente. Mentre il nuovo pulsante per il controllo di foto e video attiva una funzione di comprensione visiva (Visual intelligence) simile a quelle messe in campo da Google con Lens. A gestire le funzioni di intelligenza artificiale di questa nuova generazioni di melafonini c'è il chip A18, creatro appositamente, che velocizza tutte le operazioni. Le funzioni di Apple Intelligence arriveranno come versione sperimentale in Usa, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Africa e Regno Unito dal prossimo mese. Resta da capire quando arriveranno in Europa e anche in Italia, poichè il Digital Markets Act (Dma) prevede norme più stringenti per i big della tecnologia. I nuovi iPhone sono disponibili per il preordine da questo venerdì con consegna il 20 settembre, a partire dai 979 euro per i modelli base, quelli top di gamma dai 1.239 euro. Nel corso dell'evento 'It's Glowtime', Cupertino ha anche presentato i nuovi Apple Watch Series 10 "carbon neutral" e nuovi auricolari Air Pods con una particolare attenzione alla cancellazione del rumore e alla salvaguardia dell'udito.



