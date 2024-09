Renzi a Conte, guardiamo al futuro, facciamola finita coi litigi

"Non mi colpisce che la claque grillina che Conte si è portato dietro" alla festa dell'Unità di Reggio Emilia "abbia applaudito. Lo do per scontato, alla festa dell'Unità di Pesaro quelli del Pd hanno applaudito me. Mi ha colpito di più che Gentiloni sia stato contesto sull'Ucraina. Ma il problema è che c'è un governo di mediocri e di incapaci. Di fronte a questo, il centrosinistra o la smette di litigare e prova a vincere o continua a litigare? Io non ho un carattere accomodante, ma dico che vale la pena trovare cose su cui si sta insieme, chi vuole un'alternativa alla Meloni dovrebbe farla finita coi litigi". Lo ha detto il presidente di Iv, Matteo Renzi, ad Agorà su Rai 3. "Se con Conte parlo del passato litigo, ma mi interessa capire se possiamo ragionare sul futuro.

Se di questo si vuol parlare, noi ci siamo, se si vuol parlare del passato ognuno litiga su ciò che vuole", ha aggiunto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA