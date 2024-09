Meloni,è finita la stagione dei bonus e risorse buttate

"Nella legge di bilancio non ci sarà l'abolizione dell'assegno unico e molte altre cose lette sui giornali. C'è la volontà di continuare a fare le cose confermando con le misure che avevamo già. Questo con la consapevolezza che la stagione dei bonus e risorse buttate dalla finestra è finita". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso del Forum Teha di Cernobbio aggiungendo: "Ci sono pochi soldi? Non si possono buttare".

"Le priorità che danno il moltiplicatore migliore - ha spiegato - sono le imprese che assumono, i salari, la difesa del potere d'acquisto delle famiglie la salute dei cittadini e la natalità, problema che dobbiamo affrontare". "Il nostro sistema di welfare con questi dati democratici non reggerà - ha sottolineato - perché la popolazione continua a invecchiare, nascono sempre meno figli e avremo sempre più persone da mantenere e meno persone che lavorano per mantenerle". "Non se ne esce - ha concluso - se non favoriamo anche qui delle politiche diverse".



