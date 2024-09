The Room next door (La stanza accanto) di Pedro Almodovar (Spagna) ha vinto il Leone d'oro a Venezia 81 per il miglior film. È interpretato da Tilda Swinton e Julianne Moore e racconta la storia di due amiche, una delle quali malata terminale decide di praticare l'eutanasia.





