Hamas, i morti a Gaza sono 40.939. Oggi colpita una ex scuola

Il bilancio dei morti a Gaza è salito a quota 40.939, di cui 61 nelle ultime 48 ore: lo ha reso noto il ministero della Sanità di Hamas. I feriti sono 94.616, secondo la stessa fonte. Gli ultimi 3 o forse di più, si è saputo poco dopo dalla Difesa civile di Gaza, hanno perso la vita in un attacco israeliano contro una scuola trasformata in rifugio per palestinesi sfollati nella Striscia. Una ventina i feriti. Secondo l'Idf, sarebbe stato colpito "un centro di comando di Hamas in una ex scuola a Gaza".

Un aereo da guerra israeliano ha lanciato due missili contro la sala di preghiera e una classe della scuola Amr Ibn al-Aas, dove si rifugiavano sfollati nel quartiere di Sheikh Radwan, nel nord di Gaza City", ha precisato Mahmud Bassal, portavoce dell'agenzia della difesa civile.

Negli ultimi mesi le forze israeliane hanno colpito diverse scuole che ospitavano palestinesi sfollati, molte delle quali a Gaza City, affermando che gli attacchi miravano a militanti di Hamas. Decine di migliaia di persone sfollate hanno cercato rifugio nelle scuole dall'inizio della guerra a Gaza.



