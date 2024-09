Buttafuoco, 'la Mostra del cinema un corso di laurea condensato'

'È stato un corso di laurea condensato e non solo nei giorni della Mostra ma anche nei mesi preparatori. E vale per tutte le arti della Biennale, ogni giorno imparo qualcosa. Una possibilità di confronto e ricerca unica. Mi fa sentire un allievo, anzi un alunno" ha detto all'ANSA il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco tracciando il bilancio di Venezia 81.

Per alcune ore nei rumors di ieri è stato sul punto di diventare ministro della Cultura. "Nessun imbarazzo - ha risposto -, era una pigrizia giornalistica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA