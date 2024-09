Von der Leyen, '40 mln di aiuti a Kiev per l'inverno

La Commissione europea mobilita un nuovo pacchetto di aiuti da 40 milioni di euro per sostenere l'Ucraina nei lavori di riparazione, elettricità, riscaldamento e alloggi in vista dell'inverno. "La Russia sta prendendo di mira senza sosta le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Le temperature scenderanno presto e per questo intensificheremo i nostri aiuti umanitari agli ucraini in difficoltà", ha scritto via X la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, annunciando il pacchetto di aiuti.



