Ucraina, Regno Unito annuncia altri 650 missili Martlet per Kiev

Il Regno Unito fornirà altri 650 missili multiruolo leggeri Martlet all'Ucraina per potenziare le sue difese aeree, "come parte dell'impegno del nuovo governo" britannico nei confronti di Kiev: lo ha annunciato il Ministero della Difesa di Londra, in un comunicato pubblicato sul suo sito internet.

Il pacchetto di aiuti militari del valore di 162 milioni di sterline (oltre 192 milioni di euro) sarà illustrato oggi dal segretario alla Difesa britannico John Healey alla riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina (Udcg) presso la base aerea statunitense di Ramstein, in Germania. La consegna dei missili dovrebbe essere completata entro la fine dell'anno.





