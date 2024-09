Orban, 'incontro Putin-Zelensky possibile e necessario'

"Un incontro tra Putin e Zelensky è sicuramente possibile e necessario". Lo ha detto il primo ministro dell'Ungheria e presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea, Viktor Orbàn, a Cernobbio.

"C'è una grande letteratura in Europa di come creare la pace e questa abbondante letteratura riguarda il dialogo, che se non c'è in un tempo opportuno l'escalation cresce e tutto diventa più difficile. Poi c'è il cessate il fuoco, su cui c'è un fraintendimento nell'opinione pubblica occidentale, secondo cui prima dovremmo fare un piano di pace, poi aprire un negoziato e poi attuare il cessate il fuoco", ha aggiunto.

"Ma non è così, perché guardando alle esperienze più recenti dei processi e insieme alla mia esperienza personale il mio punto è prima il cessate il fuoco, poi il dialogo e infine il piano di pace", ha sottolineato.



