Ft, la spagnola Ribera possibile commissaria Ue alla concorrenza

Ursula von der Leyen sta valutando a sorpresa l'ipotesi di affidare alla spagnola Teresa Ribera l'importante portafoglio della concorrenza Ue. Lo riferisce il Financial Times, citando fonti a conoscenza dei negoziati.

La vice prima ministra spagnola indicata da Madrid come commissaria puntava a un ruolo guida nell'agenda verde dell'esecutivo comunitario, ma le riflessioni in corso la vedrebbero presa invece in considerazione come garante della concorrenza. Questo consentirebbe di mantenere le politiche climatiche nell'ambito del Partito popolare europeo, preoccupato dal profilo, ritenuto troppo ecologista, della Ribera.

Stando ancora all'Ft, comunque, non sarebbe ancora escluso che le deleghe alla concorrenza possano andare ad altri Paesi, Austria in particolare. La situazione resta fluida in attesa che la settimana prossima, salvo rinvii, von der Leyen presenti la sua squadra.

Intanto il candidato sloveno al ruolo di commissario Ue, Tomaz Vesel, ha fatto un passo indietro rinunciando alla candidatura. Secondo le indiscrezioni di stampa, la Slovenia rientra tra i Paesi su cui la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, avrebbe esercitato pressioni per un cambio di nomina al fine di favorire il riequilibrio della presenza femminile nel collegio dei commissari.

La richiesta di von der Leyen era stata inizialmente respinta da Lubiana che, in risposta il 3 settembre aveva comunicato su X che Tomaz Vesel, ex alto revisore dei conti, era "l'unico candidato della Repubblica di Slovenia a commissario europeo".

Ora invece il dietrofront. Il governo, secondo quanto riportato dai media nazionali, starebbe dunque valutando diversi nomi femminili alla ricerca della candidata da proporre a Bruxelles.



