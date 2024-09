Abusi sessuali sulla nipotina, arrestato 26enne a Napoli

Violenza sessuale aggravata e continuata ai danni della nipotina di dieci anni: è la grave accusa contestata a un giovane napoletano di 26 anni arrestato dalla Polizia di Stato dopo le indagini del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale coordinate dalla sezione "fasce deboli" della Procura coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone. Gli accertamenti sono scattati dopo la denuncia dei genitori di un'altra bimba, vittima di molestie sessuali: per gli inquirenti sono stati acquisiti significativi elementi in relazione agli abusi sessuali che sarebbero stati perpetrati dall'indagato.



