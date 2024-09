Sangiuliano valuta un esposto in Procura sul caso Boccia. 'Nella giornata di domani il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano avrà un incontro con i suoi legali per valutare la presentazione di un esposto presso la Procura della Repubblica', si legge in una nota diffusa dal ministero.



