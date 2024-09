Media,l'uomo ucciso a Monaco noto come estremista islamico

L'uomo ucciso oggi a Monaco di Baviera aveva 18 anni, era austriaco e noto alla Polizia come estremista islamico. Lo hanno riferito alcuni media tedeschi. I giornali tedeschi riportano anche il nome, Emra I., e riferiscono delle verifiche fatte sull'auto a bordo della quale sarebbe arrivato a Monaco, targata Salisburgo. Secondo Wdr Ndr e Suedduetsche Zeitung aveva 18 anni, essendo nato nel 2006.

Il giovane ucciso oggi dagli agenti di polizia di Monaco non lontano dal consolato generale d'Israele aveva con sé un fucile baionetta risalente all'epoca delle guerre mondiali. In queste ore viene verificato anche un video, che mostra probabilmente proprio il ragazzo, vestito con dei pantaloni arancioni, mentre sembra esercitarsi con l'arma. Intorno alle 9 si è arrivati allo scontro con la polizia: il giovane austriaco, secondo quanto ha riferito la polizia, ha sparato contro gli agenti ed è stato colpito a morte.



