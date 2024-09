Lanciato il razzo Vega, è il suo ultimo volo

Il razzo Vega è stato lanciato dalla base europea di Kourou (Guyana Francese) e sta affrontando il volo VV24, l'ultimo della sua carriera lunga 12 anni. Porta in orbita la nuova sentinella del pianeta, il satellite Sentinel 2C del programma Copernicus per l'osservazione della Terra, di Agenzia spaziale europea (Esa) e Commissione europea.

Il lanciatore gestito dall'Esa e progettato in Italia da Avio, è operato da Arianespace. Ideato per portare satelliti piccoli e medi nell'orbita bassa, Vega ha iniziato la sua carriera il 13 febbraio 2012 e da allora affrontato 23 voli nei quali ha portato in orbita più di 120 satelliti.

Il lanciatore dell'Esa è partito dopo che è stato risolto il problema tecnico che il 4 settembre aveva costretto a un rinvio di 24 ore., Il lancio di Sentinel-2C permette di conservare la configurazione della costellazione Sentinel 2. Il satellite sostituirà infatti Sentinel-2A e, successivamente, l'esemplare 2D rimpiazzerà il predecessore 2B. "In questo modo - rileva l'Esa - la costellazione Sentinel-2 sarà rinnovata garantendo la continuità delle operazioni di osservazione. La missione, infatti, prevede che due satelliti identici volino sulla stessa orbita, ma separati da 180 gradi in modo da coprire tutte le terre emerse e le acque costiere ogni cinque giorni".

I satelliti Sentinel-2, i cui primi componenti sono stati lanciati nel 2015 e nel 2017, sono operativi su un'orbita a 786 chilometri di quota. Sono utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni che riguardano il controllo delle coste e della qualità delle acque. il monitoraggio dei disastri naturali, della deforestazione e delle emissioni di metano.



