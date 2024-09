In Giordania un hub delle forze speciali italiane

La Giordania ha dato disponibilità all'Italia per il posizionamento nel Paese di un hub delle forze speciali nazionali. È quanto emerge da una nota che riporta del viaggio, che ha toccato anche il Libano e Israele, del capo di Stato Maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, concluso oggi. Incontrando il suo omologo giordano, il generale Al-Hnaity, l'ammiraglio ha voluto "ringraziare della disponibilità accordata alla Difesa italiana per posizionare, in Giordania, un hub delle forze speciali nazionali, capace di sostenere logisticamente e operativamente i vari sforzi di settore nella Regione".



