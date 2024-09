Gip: 'Il 17enne della strage resti nel carcere minorile'

La gip per i minorenni di Milano, Laura Margherita Pietrasanta, ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in un carcere minorile per il 17enne autore della strage di Paderno Dugnano, nel Milanese, nella quale ha ucciso a coltellate padre, madre e fratello di 12 anni, nella villetta di famiglia. La decisione è arrivata dopo l'interrogatorio di stamattina. Per ora il 17enne resta al Beccaria ed eventualmente, però, può essere trasferito in un altro istituto penitenziario.



