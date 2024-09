Meloni, in Ue l'Italia non è isolata, a Fitto ruolo di peso

"Un concetto totalmente estraneo a tutti coloro che ci criticano per aver "isolato l'Italia in Europa": una narrazione che conto di smentire non solo continuando a collaborare proficuamente con Ursula von der Leyen sui dossier più importanti per l'Italia, ma anche riuscendo ad ottenere per il nostro Commissario designato, Raffaele Fitto, un ruolo e un portafoglio all'altezza del peso della nostra Nazione. Sarebbe la conferma che abbiamo ragione noi quando diciamo che l'Europa debba riconoscere all'Italia ciò che gli spetta per il ruolo che ha, non per come vota. E che vieni rispettato se sei credibile, non se sei accondiscendente". Lo afferma a quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni nella relazione introduttiva all'esecutivo di FdI.



