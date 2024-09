Ior, in caso di nozze uno dei due dipendenti deve lasciare

Niente nozze tra colleghi e in caso contrario uno dei due deve lasciare il posto di lavoro. Lo Ior conferma dunque che due persone sposate non possono lavorare insieme nella 'banca' del Papa. "L'obiettivo dell'Istituto, attraverso questa norma, è esclusivamente quello di garantire condizioni di parità di trattamento tra tutto il personale dipendente", spiega l'istituto. "Dal momento che l'Istituto riunisce poco più di cento di dipendenti in un'unica sede, senza filiali, tal norma è infatti fondamentale per prevenire sia inevitabili conflitti d'interesse di tipo professionale tra gli aspiranti coniugi interessati, sia l'insorgere di possibili dubbi di gestione familistica tra la propria clientela o il grande pubblico".

La precisazione arriva dopo la vicenda di una coppia che ha deciso di sposarsi nonostante questa norma del regolamento.

Sulla vicenda è intervenuta anche l'Adlv, l'associazione dei dipendenti vaticani, che ha espresso la sua solidarietà alla coppia, riferendo di avere tentato una mediazione con l'istituto ma senza ottenere risultati.



