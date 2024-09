Grenfell, il rapporto denuncia 'disonestà e incompetenza'

Dito puntato contro "la disonestà e l'incompetenza" attribuite ad aziende private, ma anche a istituzioni pubbliche, servizi di soccorso, politici locali e governo nazionale nel rapporto finale presentato oggi sul rogo della Grenfell Tower di Londra, grattacielo di edilizia popolare ai margini del quartiere del lusso di Kensington e Chelsea teatro oltre sette anni fa del più grave incendio del dopoguerra in uno stabile residenziale britannico. Rapporto molto atteso da media e famiglie delle vittime come un'occasione per "svergognare" finalmente i responsabili di quel "disastro annunciato".



