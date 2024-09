Esplode serbatoio in azienda, un morto e un ferito grave

È di un morto e di un ferito grave il bilancio dell'incidente sul lavoro avvenuto oggi pomeriggio in via Nascosa, alle porte di Latina, dove secondo le prime informazioni è esploso un serbatoio di gas liquido all'interno dell'azienda P.s.t., che si occupa di costruzioni metalliche e plastiche. Sul posto, oltre a diverse ambulanze del 118 e ad un'eliambulanza, è intervenuta anche la polizia della questura di Latina per ricostruire l'accaduto, oltre ad alcune gazzelle dei carabinieri in loro supporto. Pochi istanti fa ha raggiunto il luogo dell'incidente anche il sindaco di Latina Matilde Celentano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA