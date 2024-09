L'Ue valuta sostegno diretto a agricoltori in difficoltà

Fornire sostegno diretto agli agricoltori "che ne hanno bisogno" e creare un Fondo temporaneo e complementare alla Pac che acceleri la transizione verso la sostenibilità del settore agroalimentare europeo. Queste alcune delle 14 raccomandazioni per la futura Politica agricola comune contenute nel report finale del Dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura, il forum lanciato da Ursula von der Leyen in risposta alle proteste dei trattori. Il documento finale consegnato oggi a von der Leyen orienterà il lavoro del prossimo esecutivo che nei primi 100 giorni di mandato presenterà una nuova "visione per l'agricoltura" dell'Ue.



