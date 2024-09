Schlein, il governo vuole fare cassa sui pensionati

"Le parole sono sempre parole, poi nei fatti sappiamo che il governo vuole intervenire tagliando le pensioni e sappiamo che vuole fare cassa sui pensionati". Lo ha detto detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, che questa mattina ha partecipato al presidio davanti ai cancelli dello stabilimento di Industria Italiana Autobus a Bologna, rispondendo a chi le chiedeva che cosa non andasse nell'intento del governo Meloni di tagliare i bonus e tutelare le pensioni minime.

"Noi vigileremo affinché" il taglio delle pensioni, dice "non accada e li fermeremo, perché vorrebbero intervenire in un modo che magari si vede meno, quello ad esempio di salvare l'indicizzazione all'inflazione. Segnalo che l'aumento dei prezzi si è fatto sentire per il 17%, questo vuol dire che dopo due anni di governo Meloni gli italiani fanno più fatica di prima a fare la spesa. Ci sono famiglie che conteranno i quaderni e le matite che si possono permettere adesso che ripartono le scuole".

"Sul carovita questo governo non ha fatto nulla - chiarisce Schlein - Ieri segnalavo che in Italia i costi dell'energia sono i più alti d'Europa: lo sanno le imprese che perdono competitività e lo sanno anche le famiglie. Anche su questo ci aspettiamo atti concreti e come Pd lotteremo nella prossima manovra".



