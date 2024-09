Netanyahu, 'vergognoso lo stop da Gb sull'invio di armi'

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha definito "vergognosa" la decisione del governo britannico di sospendere 30 licenze di fornitura di armi a Israele. In diversi post su X, il leader israeliano ha affermato che la decisione "non cambierà la determinazione di Israele a sconfiggere Hamas", che ha affermato di aver "ucciso selvaggiamente 1200 persone il 7 ottobre, tra cui 14 cittadini britannici". "Invece di stare al fianco di Israele, un'altra democrazia che si difende dalla barbarie, la decisione sbagliata della Gran Bretagna non farà altro che incoraggiare Hamas.Con o senza le armi britanniche, Israele vincerà questa guerra"



