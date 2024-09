L'imminente stipula di un memorandum of understanding per la partecipazione in Industria Italiana Autobus di un primario attore cinese nel settore degli autobus con una quota del 25% nel capitale sociale è stata annunciata - secondo quanto si apprende - durante la riunione in corso al Mimit dalla proprietà.

L'operazione, che risulta in uno stadio molto avanzato della trattativa, prevede un investimento finalizzato alla produzione di veicoli commerciali.



