Grossi (Aiea), 'in viaggio verso la centrale di Zaporizhzhia'

Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, è partito ieri sera alla volta della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, che visiterà oggi. Lo ha annunciato lo stesso alto funzionario su X.

"Sono passati due anni da quando abbiamo fondato Iaea org Support and Assistance Mission to Zaporizhzhia (Isamz) per contribuire a garantire la sicurezza nucleare nella più grande centrale nucleare d'Europa. - si legge nel messaggio -. Sono diretto alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia per continuare la nostra assistenza e contribuire a prevenire un incidente nucleare".

Durante la sua visita a Kurchatov per ispezionare la centrale nucleare russa di Kursk il 27 agosto, Grossi aveva annunciato che si sarebbe recato in Ucraina prima di tornare in Russia. Il capo dell'Aiea discuterà della situazione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A fine agosto Grossi aveva affermato che "la situazione della sicurezza nucleare presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia rimane estremamente difficile".



