Il Papa, i migranti mi stanno nel cuore

"I migranti mi stanno nel cuore". Lo ha detto papa Francesco durante il volo per l'Indonesia, ricevendo in dono da un giornalista al seguito una torcia usata dai migranti per segnalarsi in mare in caso di naufragio. Il giornalista proveniva da un reportage di due settimane sulla nave Ocean Viking di SOS Mediterranee, e la torcia - che ha dato a Francesco con la maglietta della nave - gli era stata da un migrante per portarla al Papa. Il Pontefice, commosso, ha ringraziato molto e ha commentato: "grazie per quello che voi fate per raccontare le storie dei migranti. Mi stanno nel cuore".



