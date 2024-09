Il Papa a Mattarella, 'pace e prosperità per l'Italia'

"Nel momento in cui mi accingo a compiere il viaggio apostolico in Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor Orientale e Singapore, mosso dal desiderio di incontrare i fratelli nella fede e tutti coloro che, in quelle nazioni ricche di valori umani e spirituali, sono stati testimoni di comunione solidale e di dialogo anche in tempi e situazioni segnati dalla prova, mi è gradito rivolgere a Lei, signor presidente, e al caro popolo italiano l'espressione del mio beneaugurante saluto che accompagno con cordiali auspici di pace e di prosperità". È il telegramma di saluto inviato da papa Francesco al presidente Sergio Mattarella, lasciando l'Italia per il suo viaggio in Asia e Oceania.



