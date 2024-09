Hamas, ostaggi nelle bare se Israele continua gli attacchi

L'ala armata di Hamas ha affermato che gli ostaggi torneranno in Israele "dentro le bare" se la pressione militare continuerà, avvertendo che sono state date "nuove istruzioni" ai militanti che sorvegliano i prigionieri nel caso in cui le truppe israeliane dovessero avvicinarsi.

"Netanyahu insiste nel voler liberare i prigionieri attraverso la pressione militare invece di concludere un accordo, il che significherà che torneranno dalle loro famiglie dentro le bare", ha affermato Abu Obeida, portavoce delle Brigate Ezzedine Al-Qassam, in una dichiarazione. "Sono state date nuove istruzioni ai mujaheddin incaricati di sorvegliare i prigionieri riguardo a come comportarsi con loro se l'esercito di occupazione si avvicinasse al loro luogo di detenzione", ha affermato. Netanyahu aveva precedentemente affermato che i sei ostaggi i cui corpi sono stati recuperati nel fine settimana erano stati "giustiziati".



