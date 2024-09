'Biden valuta proposta definitiva su Gaza in settimana'

Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan ha detto domenica alle famiglie degli ostaggi americani a Gaza che Joe Biden sta valutando la possibilità di presentare a Israele e Hamas una proposta definitiva per un accordo sul rilascio degli ostaggi e sul cessate il fuoco a Gaza entro la fine della settimana: lo riferisce Axios citando due fonti a conoscenza diretta dell'incontro. Sullivan e l'inviato Usa per il Medio Oriente Brett McGurk, hanno inoltre detto ai familiari che non sanno se l'accordo verrà concluso ma che c'è una chance e che sperano possa concretizzarsi entro due settimane.

I due consiglieri di Biden hanno spiegato alle famiglie degli ostaggi americani che tra qualche giorno gli Stati Uniti potrebbero presentare una versione aggiornata della loro proposta di compromesso sia a Israele che a Hamas e dare alle parti un'altra settimana per rispondere sì o no. Sullivan e McGurk hanno aggiunto che il testo di collegamento aggiornato includerebbe una proposta Usa sul corridoio di Filadelfia che sperano Egitto e Hamas possano accettare.



