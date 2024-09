Odg Lega, 'richiesta di cittadinanza sospesa per reati gravi'

Procedura per la richiesta di cittadinanza sospesa per chi sia accusato di reati gravi. È quanto prevede un ordine del giorno della Lega, a prima firma Laura Cavandoli, al disegno di legge sicurezza in discussione alla Camera da martedì prossimo. "L'idea - dice interpellata dall'ANSA la deputata - è di riprendere un emendamento presentato al ddl poi ritirato. Il testo prevedeva la preclusione dell'acquisto della cittadinanza in caso di condanna per gravi reati, ma anche la sospensione della procedura per l'acquisizione durante il processo penale fino alla sentenza definitiva per chi è accusato di reati gravi nei confronti dello Stato o la persona".



