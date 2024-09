Con 10.328 incendi per l'Amazzonia è l'agosto peggiore di sempre

Lo stato brasiliano dell'Amazonas, la cui capitale Manaus continua a combattere con il fumo, ha registrato il peggiore agosto di sempre da quando, nel 1998, l'Istituto nazionale per la ricerca spaziale (Inpe) monitora gli incendi. Il programma BD Queimadas (Incendi in italiano) dell'Inpe ha infatti registrato 10.328 incendi tra il primo ed il 31 agosto.

Secondo quanto fotografato dal satellite europeo Copernicus l'area ricoperta dal fuoco è lunga quasi 500 chilometri, solo nello stato di Amazonas, che ha registrato anche incendi negli stati di Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Pará, la cui capitale Belém ospiterà il prossimo anno la CoP30 (la 30ma Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici).

Il governo dello stato di Amazonas ha dichiarato l'emergenza ambientale in tutti i suoi 62, a cominciare da Manaus. Il precedente record era stato stabilito nell'agosto del 2021, quando lo stato che ospita gran parte del polmone verde del mondo aveva registrato circa 8.500 incendi.



