Wafa, 'pesanti scontri tra uomini armati e l'Idf a Jenin'

L'agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce di pesanti scontri tra uomini armati e truppe israeliane nella città di Jenin, in Cisgiordania. Testimoni hanno detto che ulteriori rinforzi militari sono stati inviati nel campo profughi di Jenin, dove le truppe hanno effettuato incursioni in diverse abitazioni nei quartieri del campo profughi. Secondo fonti di Wafa, l'Idf ha demolito numerose strutture nel quartiere orientale della città, causando gravi danni alle reti elettriche e idriche. Per il momento non ci sono commenti da parte dell'esercito israeliano, nel quarto giorno dell'operazione antiterrorismo in Cisgiordania.



