F1:un italiano torna nel Circus,Antonelli'un sogno che s'avvera'

"È una sensazione incredibile essere annunciato come pilota ufficiale Mercedes al fianco di George (Russell, ndr) per il 2025. Arrivare in F1 è un sogno che coltivo fin da quando ero bambino". Queste le prime parole di Kimi Antonelli dopo l'annuncio della Mercedes che riporta in Formula 1 da pilota ufficiale un italiano dal 2021, ultima stagione di Antonio Giovinazzi alla Sauber Alfa Romeo. "Voglio ringraziare il team per il sostegno che mi ha dato finora nella mia carriera e per la fiducia che ha dimostrato nei miei confronti - ha detto il driver emiliano - Sto ancora imparando molto, ma mi sento pronto per questa opportunità. Mi concentrerò sul miglioramento e sui migliori risultati possibili per la squadra. Sono anche molto contento di diventare compagno di squadra di George. Ha seguito il programma junior del team proprio come me ed è una persona per la quale nutro un grande rispetto. È velocissimo, ha vinto più Gran Premi e mi ha già aiutato a migliorare come pilota. Non vedo l'ora di imparare da lui e di lavorare insieme per ottenere risultati in pista".





