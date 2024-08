Trump, Harris una marxista, non la vedo come una leader

Kamala Harris è una "marxista e questo Paese non è pronto per una marxista. E' una vicepresidente terribile, è stata terribile come responsabile del confine" con il Messico. Lo ha detto l'ex presidente Donald Trump. "Questa sarà l'elezione più importante della vita", ha aggiunto l'ex presidente. "Vinceremo questa elezione. Creeremo molti posti di lavoro, chiuderemo il confine", ha messo in evidenza notando come Kamala Harris ha cambiato tutte le sue posizioni da quando è candidata. "Non la vedo come una leader, non la vedo negoziare con Xi Jinping o Kim Jong Un".



