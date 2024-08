Tour Vespucci: in 63mila a Tokyo, quasi 25 mila visite a bordo

Sono stati circa 63.000 i giapponesi che hanno visitato il Villaggio Italia di Tokyo e quasi 25.000 quelli saliti a bordo della nave Amerigo Vespucci. Questo il bilancio della tappa nipponica del tour mondiale della nave-scuola della Marina Militare tracciato oggi da Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi, la società in house del ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell'iniziativa. "Siamo soddisfatti per le relazioni istituzionali, economiche, scientifiche e sociali che si sono consolidate nonché del grande e generale sentimento di apprezzamento che è stato rivolto all'iniziativa - ha spiegato -: 40 gli eventi in palinsesto, tutti rigorosamente sold out e tutti unanimemente apprezzati, dagli operatori di settore come dal grande pubblico".

Grande seguito dell'iniziativa anche sui social dove sui sei canali dedicati al Tour Vespucci (Facebook, Instagram, Tik Tok, LinkedIn, X e Youtube) i contenuti pubblicati hanno ottenuto oltre 65 milioni di visualizzazioni con 8,5 milioni di interazioni, mentre oltre 40mila sono stati i contributi generati in tutto il mondo dagli utenti del web: la parola citata maggiormente dagli utenti italiani è "orgoglio", da quelli giapponesi "bravo". Grande attenzione anche da parte dei media nipponici, incluse tutte le principali reti televisive che hanno seguito la presenza del Vespucci e del Villaggio Italia a Tokyo.

Quaranta sono gli eventi e 90 le ore di show che hanno animato popolato il palinsesto del Villaggio Italia di Tokyo facendo registrare il tutto esaurito: dalle sessioni di wine tasting e show cooking alle esibizioni musicali della Banda della Marina Militare, il concerto a cura dalla Italian Opera Academy del Maestro Muti realizzato nell'ambito delle attività sostenute del Ministero del Turismo ed Enit, il concerto dell'Accademia Teatro alla Scala e dell'artista Serena Autieri.

Tra le eccellenze in mostra al Villaggio "La Cappella degli Scrovegni. Una storia contemporanea", esperienza filmica multimediale ideata e realizzata da Magister Art in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova. Hanno riscontrato tanto interesse anche in Giappone per l'opera in bronzo "La David" realizzata dall'artista Jago per il tour mondiale del Vespucci, per il grande cinema italiano in collaborazione con la Mostra Internazionale del Cinema della Biennale di Venezia, la mostra "Italia Geniale" dedicata alla storia del design italiano, organizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e curata dall'ADI Design Museum e, infine, per l'esposizione delle Torce olimpiche realizzata con il supporto del CONI. Significativo apprezzamento per anche per i vini portati in Giappone da Regione Piemonte insieme al Consorzio Piemonte Land of Wine in collaborazione con ICE e con Vinitaly, in occasione del decennale del riconoscimento UNESCO di Langhe-Roero e Monferrato.



