Sharon, la Procura: l'uomo fermato ha minacciato prima 2 ragazzi

"Approfitto per lanciare un invito a due ragazzini di 15-16 anni nei cui confronti il presunto autore del fatto di sangue, come da lui dichiarato, prima di scegliere e individuare a caso come vittima la signora Verzeni avrebbe puntato il coltello minacciandoli. Erano presenti sulla scena del crimine e a oggi non si sono ancora presentati. Li invito a presentarsi in una caserma affinchè foniscano un riscontro a quanto acquisito": è quanto ha detto Maria Cristina Rota, procuratore aggiunto a Bergamo. "Ha desistito con i due ragazzini per poi incontrare Sharon Verzeni che si trovava nel posto sbagliato nel momento sbagliato".



