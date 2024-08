Sullivan, competizione con la Cina non sfoci in conflitto

La competizione con la Cina "non deve sfociare in un conflitto". E' il messaggio che il consigliere per la sicurezza nazionale americano Jake Sullivan ha ribadito nelle 14 ore di colloqui avuti a Pechino durante la sua visita di tre giorni. La comunicazione "resta prioritaria", ha aggiunto Sullivan nella conferenza stampa di fine missione.

"Abbiamo avuto un vigoroso dibattito sulla questione della sicurezza economica e ho ribadito che gli Stati Uniti si muoveranno per prevenire che le tecnologie avanzate americane siano usate per mettere a rischio la nostra sicurezza sicurezza nazionale", ha aggiunto in merito alle lamentele cinese sulle restrizioni all'export di tecnologia americana verso il Dragone.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA