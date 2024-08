Un tribunale di Hong Kong ha condannato per "sedizione" due ex redattori del sito web di notizie Stand News, ora chiuso, e la società editrice del sito, che ha spesso dato copertura favorevole al movimento pro-democrazia del 2019. "Ritengo i tre imputati colpevoli", ha dichiarato il giudice del tribunale di Wan Chai, Kwok Wai-kin.

Si tratta della prima condanna per "sedizione" da quando l'ex colonia britannica è stata restituita alla Cina nel 1997.





