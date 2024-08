La volatilità predomina sulle Borse in Asia, continui cambi di direzione degli indici e per Tokyo che ha già chiuso (-0,02%) una seduta contrastata. In Cina l'indice Shanghai cede lo 0,28% mentre quello del listino tecnologico lo Shenzhen dopo un avvio in calo in scia ai risultati di Nvidia fa un balzo dell'1,3 per cento. Hong Kong invece sale dello 0,3% e Seul ha perso l'1,02 per cento.



