Stoltenberg, 'alleati intensificano aiuti militari a Kiev'

"L'Ucraina continua a intercettare quotidianamente i missili russi, salvando innumerevoli vite. Ma la capacità dell'Ucraina di mantenere le proprie difese richiede maggiori forniture e più sostegno: sulla scia dell'ultimo assalto russo, gli alleati hanno ribadito oggi che stanno intensificando gli aiuti militari all'Ucraina". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg al termine del Consiglio Nato-Ucraino, organizzato su richiesta di Kiev.

"L'Ucraina continua a intercettare quotidianamente i missili russi, salvando innumerevoli vite. Dobbiamo continuare a fornire all'Ucraina le attrezzature e le munizioni necessarie per difendersi dall'invasione russa. Questo è vitale per la capacità dell'Ucraina di continuare a lottare", ha aggiunto.

Dall'inizio della vera e propria invasione russa, gli alleati hanno fornito contributi senza precedenti alle difese dell'Ucraina. Al vertice Nato di luglio, numerosi alleati hanno annunciato che invieranno a Kiev ulteriori sistemi strategici di difesa aerea, tra cui altre batterie di Patriot. Gli alleati inoltre hanno concordato che insieme forniranno almeno 40 miliardi di euro di assistenza alla sicurezza nel prossimo anno.

Gli alleati hanno anche deciso di coordinare l'assistenza alla sicurezza e la formazione per l'Ucraina, con un nuovo comando della Nato che si occuperà di questi compiti e che diventerà operativo a settembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA