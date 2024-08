Mezzaluna Rossa, 10 morti in raid Israele in Cisgiordania

Dieci palestinesi sono morti nei raid israeliani nel nord della Cisgiordania occupata: lo ha reso noto la Mezzaluna Rossa.

Un portavoce della Mezzaluna Rossa palestinese ha affermato che i 10 palestinesi sono stati uccisi nella notte in raid israeliani su diverse città nel nord della Cisgiordania occupata.

Due palestinesi sono stati uccisi nella città di Jenin, quattro nel bombardamento di un'auto in un villaggio vicino e altri quattro in un campo profughi vicino alla città di Toubas, ha detto il portavoce Ahmed Jibril.



