Cina, 'Usa non sostengano Manila in dispute acque contese'

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha avvertito il consigliere per la Sicurezza nazionale statunitense americano Jake Sullivan di non sostenere le Filippine nelle dispute delle acque contese del mar Cinese meridionale. "Gli Stati Uniti non devono usare i trattati bilaterali come scusa per minare la sovranità e l'integrità territoriale della Cina, né dovrebbero supportare le azioni di violazione promosse dalle Filippine", ha detto Wang, nel resoconto del network statale Cctv.



