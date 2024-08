A un mese dal voto in Venezuela, l'opposizione torna in piazza

Ad un mese dalle elezioni in Venezuela, l'opposizione guidata da Maria Corina Machado e dal candidato presidenziale Edmundo Gonzalez, ha convocato di nuovo le piazze per oggi, contro "la frode di Maduro e del suo regime", come hanno scritto sui loro profili social.

In parallelo, anche il chavismo scende in strada a Caracas, dopo che ieri il presidente Nicolas Maduro ha annunciato un rimpasto di governo, col falco Diosdado Cabello salito ora alla guida del ministero dell'Interno, e quindi al controllo di una buona parte dell'apparato repressivo.

Si tratta della quarta grande manifestazione di opposizione, mentre cresce la pressione internazionale affinché il chavismo pubblichi i verbali elettorali, finora tenuti segreti, nonostante sia stata annunciata e ratificata la vittoria del presidente Nicolas Maduro, per un terzo mandato di sei anni.

Secondo l'opposizione, che ha raccolto e pubblicato online oltre l'80% degli atti ufficiali, il vero vincitore delle presidenziali è Gonzalez, con un ampio margine sull'avversario.





