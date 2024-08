Zelensky, riuscito test su primo missile balistico ucraino

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia che Kiev ha eseguito con successo il test del suo primo missile balistico di fabbricazione nazionale. "Forse è troppo presto per parlarne, ma voglio condividerlo con voi", ha affermato il presidente al forum sull'indipendenza dell'Ucraina 2024 a Kiev, come riporta Ukrainska Pravda.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che presenterà ai candidati alla presidenza degli Stati Uniti Kamala Harris e Donald Trump, oltre che al presidente Biden, un piano su come intende porre fine alla guerra con la Russia. Il presidente ucraino ne ha parlato alla conferenza stampa per celebrare il giorno dell'indipendenza dell'Ucraina, come riportano i media ucraini. Il piano, ha affermato Zelensky, prevede misure sul fronte diplomatico ed economico, oltre all'incursione dell'Ucraina a Kursk, che rientrava anch'essa in una strategia per convincere Mosca ad avviare colloqui di pace.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA