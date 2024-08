Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che il suo esercito ha schierato jet da combattimento F-16 forniti dall'Occidente per contrastare i recenti attacchi su larga scala con droni e missili della Russia. "Abbiamo già distrutto alcuni missili e droni usando gli F-16", ha affermato Zelensky in inglese in una conferenza stampa a Kiev, rifiutandosi di fornire ulteriori dettagli.



