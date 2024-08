Il presidente della Duma, Viaceslav Volodin, ha accusato gli Usa di essere "dietro l'arresto" del patron di Telegram, Pavel Durov, in Francia. Lo riporta l'agenzia Interfax. "In effetti, dietro l'arresto di Durov c'è Washington. Alla vigilia delle elezioni presidenziali americane, è importante per Biden prendere il controllo di Telegram", ha dichiarato il presidente del ramo basso del Parlamento russo senza fornire prove a sostegno delle sue parole.



