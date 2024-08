Primo giorno di lavoro a Palazzo Chigi per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il periodo di vacanze trascorso in Puglia con la famiglia. La premier, da poco giunta nella sede del governo, ha in programma venerdì un vertice con gli altri due leader della maggioranza, Antonio Tajani e Matteo Salvini.



