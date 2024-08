Media, Kiev darà a Usa elenco siti per attacchi in Russia

Funzionari ucraini si stanno preparando a presentare ai massimi responsabili della sicurezza nazionale degli Stati Uniti un elenco di obiettivi a lungo raggio in Russia che, a loro avviso, l'esercito di Kiev potrebbe colpire se Washington revocasse le restrizioni sulle armi statunitensi. Lo scrive Politico.

L'Ucraina sta usando, scrive il sito di news americano, la lista come un ultimo tentativo disperato per convincere Washington a revocare le restrizioni sulle armi statunitensi utilizzate all'interno della Russia.



