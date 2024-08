Machado, in Venezuela 'si avvicina la fine del regime'

In un audio trasmesso dalle sue reti sociali la leader della coalizione di opposizione venezuelana Piattaforma unitaria democratica (Pud) Maria Corina Machado ha inviato un messaggio ai suoi elettori, a quasi un mese dal voto presidenziale del 28 luglio scorso. "La fine del regime dell'orrore si avvicina" ha dichiarato, aggiungendo di non poter dire "il momento esatto in cui riscuoteremo la vittoria" ma che è assolutamente convinta che "il destino di questa lotta è la liberazione del Venezuela".

La Piattaforma unitaria democratica ha pubblicato online l'83,5% dei verbali elettorali che mostrano la sua vittoria. Il sito web dell'opposizione con i dati elettorali è finito sotto inchiesta della procura generale. Le principali accuse per i suoi responsabili sono di "cospirazione" e "usurpazione delle funzioni". Anche il candidato Edmundo Gonzaléz Urrutia è finito nel mirino della procura generale che lo ha convocato domani per una seconda volta dopo quella di oggi, dove non si è presentato.





