Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha lanciato un "Sos" globale sul clima durante un summit delle isole del Pacifico, svelando una ricerca secondo cui i mari della regione si stanno innalzando molto più rapidamente delle medie globali. "Sono a Tonga per lanciare un Sos globale -- Save Our Seas -- sull'innalzamento dei livelli del mare. Una catastrofe mondiale sta mettendo in pericolo questo paradiso del Pacifico" ha affermato.



